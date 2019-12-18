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Isparta'da eğlence mekanı çıkışı kurşun yağmuru! Sokak kan gölüne döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 06:10 | Son Güncelleme

Isparta'da bir eğlence mekânının önünde çıkan silahlı kavgada üniversite öğrencisi E.E., tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, E. E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi olan E.E. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.E. yanındaki tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye kurşun yağdırdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 yaralıdan birisinin kasık bölgesinden yaralandığı diğer 3 kişinin ise bacaklarından yaralandıkları bildirildi. Ağır yaralanan kişinin, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de E.E.'yi gözaltına alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay Yeri ekipleri tarafından yapılan delil arama çalışmalarında yerde 6 adet boş kovan bulundu. Gözaltına alınan E.E. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta silahlı saldırı

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