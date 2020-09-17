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Isparta'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 11:23 | Son Güncelleme

Isparta’da jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Milattan Sonra 2’nci yüzyıl Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık kitabe ele geçirildi.

Isparta'da ele geçirildi! Tam 800 yıllık

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Keçiborlu ilçe merkezinde ikamet eden A.Ü. (84) isimli şahsın izinsiz tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 16 Eylül’de şüpheli şahsın adresinde yapılan arama sonucu, Milattan Sonra 2’nci yüzyıl Roma Dönemi'ne ait bin 800 yıllık kitabe (85x65 santim ebatlarında) ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eser Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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