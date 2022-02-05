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Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

05.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en yoğun kar yağışı Isparta'da yaşanırken, Perşembe günü şehri etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle su ve elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Çalışmaların sürerken elektriklerin şehir genelinde ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Önceki haftalarda ülkenin pek çok bölümünde hayatı zorlaştıran yoğun kar yağışı geçtiğimiz günlerde Isparta'yı da etkisi altına almış durumda.Yağış sonrası yaşanan su ve elektrik kesintilerinin ne zaman düzeleceği merak ediliyor. İşte elektrik ve yaşanan kesintilerde son durum...

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kar yağışı Isparta'da zorluklar yaşatırken il genelinde elektrik kesintileri meydana gelmeye devam ediyor. Isparta'nın elektrik tedariğinden sorumlu olan AEDAŞ konuyla ilgili açıklamasında kesintiye ilişkin çalışmalarla ilgili son durumu aktardı..

Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim seviyesindeki kesintilerin tamamen giderildiğinden, alçak gerilim seviyesindeki arızalara müdahalelerin sürdürüldüğünden bahsedildi. Kesintilerin yakın zamanda son bulması beklenmekte.
Isparta'da elektrik dağıtımını sağlayan Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yaşanan kesintiye ilişkin açıklama geldi. Yapılmış olan enerji nakil hatlarının ağır hasar aldığı ifade edildi. 299 bin abonenin yüzde 95'inin enerjisinin sağlandığı ifade edilen açıklamada "Kesintilerin başladığı ilk anda Isparta ili, ilçe ve köylerinde 113 bin abonemize enerji verilemezken bu sayı 16 bin aboneye kadar indirilmiştir." denildi.

Aynı zamanda il merkezindeki 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildiğini bilgisi verilmiş olan açıklamada," Ayrıca, 3.056 kVA toplam gücünde 20 jeneratör de kritik noktalarda konumlandırılmış durumdadır. Ancak kar yağışının tahminlerin çok üzerinde olması, özellikle kırsal bölgelerdeki arızalara ulaşmada sıkıntıya yol açtığından, müdahalelerde bazı zorluklara sebep olmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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