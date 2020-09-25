Isparta'da eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Kamyon şoförü Ferhat Taşpınar, 16 Ekim 2018 günü akşamı Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan Taşpınar'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat Taşpınar'ı gözaltına aldı. Ferhat Taşpınar sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi. Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu. Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise Burdur'da toprağa verildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

DHA

