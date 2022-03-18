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Isparta'da eşini öldürüp tandırda yakmıştı! 6 yaşındaki çocukları tanık oldu... Emel Gür için müebbet hapis istemi

18.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle öldürüp tandırda yakan Emel Gür için müebbet hapis istenirken, çiftin en küçük çocuğu 6 yaşındaki Ö.Y. tanık olarak dinlendi. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıkmış, evin tandırında Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.

Isparta'da eşini öldürüp tandırda yakmıştı! 6 yaşındaki çocukları tanık oldu... Emel Gür için müebbet hapis istemi

Olay, 13 Ekim 2020'de Isparta Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Gür, Yılmaz'ı eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından cesedini tandırda yaktı. Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TANIK OLARAK DİNLENDİ

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, çiftin 3 çocuğu, sanık yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Çocuklardan Ö.Y.'nin (17) 'suça iştirak'ten tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasında, çiftin en küçük çocuğu Ö.Y. (6) tanık olarak dinlendi. Ö.Y., olay gününe ilişkin bir şey hatırlamadığını söyledi.

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ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİ

Mütalaasını veren savcı, Emel Gür’ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirterek, sanık icin ömür boyu hapis cezası istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Ö.Y.'nin cinayete iştirak ettiğine ilişkin delil olmadığını, olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek, 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

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(DHA)

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cinayet Isparta
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