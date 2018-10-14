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Isparta'da Fındık isimli köpeğini arayan kadın sosyal medyayı salladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

Isparta'da Fındık isimli köpeğini kaybeden ve sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoyla gözyaşı dökerek köpeğinin bulunmasını isteyen Sema Bağbak gündem yarattı.

Isparta Fatih Mahallesi’nde kaybolan köpeğine ağlayan Sema Bağbak, haber vermediği yer kalmadığını ifade ederek, sosyal medyadaki takipçilerinden çektiği videonun paylaşılmasını istedi. Bağbak, köpeğinin akıbetini bilmek istediğini söyledi.

'O BENSİZ ÖLÜR'

Köpeğinin biri tarafından bulunmuş olma ihtimalini de hesaba katan gözü yaşlı kadın, bulana para ödülü de vereceğini de söyleyerek, paylaşımında, "Fındık, 7 yaşında ismine duyarlı, çarşamba günü Isparta Fatih Mahallesi tarafından kayboldu. Allah aşkına paylaşım yapın, ne olur. İlaçları var, o bensiz ölür. Kimdeyse ne para istiyorsa vereceğim" dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE 'NE OLUR' DİYE HAYKIRDI

Bağbak sosyal medya hesabında çektiği videoda şunları söyledi:

"Fındık, 4 gündür kayıp. Ne olur Allah aşkına paylaşın. Köpek yok, nerede bilmiyorum. Isparta’da kayboldu, haber vermediğim yer kalmadı. Ne olur paylaşın. Ne olur akıbetini bilmek istiyorum. Ne olur akıbetini bilmek istiyorum, kimin elindeyse getirsin. Ne olur haber verin, ne olur. Bulamıyorum köpeğimi, haber vermediğim yer kalmadı. Bulana ne para istiyorsa vereceğim, ne olur." (İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok yapmacık. bu köpeklerden sokaklar dolu, cinsi de cins olsa, bulunmaz hint kumaşı sanki :)))
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