HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'da hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürmüştü! Mahkemeden tahrik ve iyi hal indirimi: 'Eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti'

Isparta'da hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürmüştü! Mahkemeden tahrik ve iyi hal indirimi: 'Eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti'

05.09.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da Mustafa Bulut, 2 çocuğunun annesi hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup, öldürmüştü. Mahkeme Bulut'u haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mustafa Bulut, "Eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti. Bu beni daha da tahrik etti" dedi.

Isparta'da hemşire eşi Selver Bulut'u başından tüfekle vurup öldürmüştü! Mahkemeden tahrik ve iyi hal indirimi: 'Eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti'

Olay, 11 Aralık 2022'de, saat 04.30 sıralarında Sekibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Evde çıkan tartışmada Mustafa Bulut, 29 yıllık eşi hemşire Selver Bulut'u başından tüfekle vurup, öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mustafa Bulut hakkında 'kadına, eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Bulut'un, Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya sanık ve avukatı dışında hiç kimse katılmadı.

hemsire-esini-olduren-saniga-tahrik-ve-iyi-hal-indirimi-ile-16-yil-8-ay-hapis_4992_dhaphoto5

"EŞİNİN İLİŞKİSİ OLDUĞU SÜRÜLEN 6 KİŞİ VAR"

Sanık Mustafa Bulut duruşma öncesi el yazısı ile hazırladığı 8 sayfalık savunmasını mahkeme heyetine sundu. Son sayfada cinayet gecesi eşi Selver Bulut ile aralarında geçen konuşmanın kendisini tahrik ettiğini ve önceden kararlaştırdıkları gibi intihar etmek gayesi ile harekete geçtiğini belirten sanık Mustafa Bulut, son sayfada yazılı itirafı ise mahkeme heyetinden başkasına açıklamadı. Mahkeme başkanı yazılı savunmayı okuduktan sonra sanığa, "Eşinin ilişkisi olduğu öne sürülen ve telefon kayıtlarında belirlenen 6 kişi var. Bu isimleri tanıyor musun?" diye sorarak kayıtlarda bulunan 6 kişinin ismini sordu. Sanık, "Hiçbirini tanımıyorum" cevabını verdi.

hemsire-esini-olduren-saniga-tahrik-ve-iyi-hal-indirimi-ile-16-yil-8-ay-hapis_4992_dhaphoto2

"EŞİM YILLAR ÖNCE BANA TEKLİF ETTİĞİ AMA REDDETTİĞİM BİR ŞEYİ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Mustafa Bulut, "Ben hiçbir zaman eşime zarar vermeyi düşünmedim. Daha önceki duruşmada da söylediğim ve savunmamda belirttiğim gibi intihar etmeyi kafama koymuştum. Eşimle o gün bu konuda hiçbir şey konuşmak istemedim. Ama o durmadan bu konuyu açıyor ve konuşmak istiyordu. En sonunda kendisine 'Bende ne eksikti de gittin başkalarında aradın' diye sordum. Zira hiçbir konuda eksikliğim yoktu. Hatta bu yaşıma rağmen cinsel yönden de yeterliydim. Ben bunu sorunca eşim yıllar önce bana teklif ettiği ama reddettiğim bir şeyi yaptığını itiraf etti. Bu beni daha da tahrik etti. İntihar etmek için muhafazası içerisinden çıkarıp masa üstüne koyduğum tüfeği alıp eylemi gerçekleştirdim. Burada ve yazdığım savunmada anlattığım her şey doğrudur. Eksiği vardır, fazlası yoktur" dedi.

İYİ HAL VE TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti sanığa esas hakkındaki son sözünü sordu ve "Söyleyeceklerim bundan ibaret" cevabını aldıktan sonra duruşmaya ara verdi. 5 dakikalık aranın ardından devam edilen duruşmada sanık Mustafa Bulut'a önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği, bu nedenle cezasının 20 yıla indirildiğini açıklayan mahkeme heyeti, sanığın iyi halinin göz önünde bulundurularak cezasında indirim uygulandığını, neticede 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya’ya göç edecekler merdiven altı girişimlere dikkat!Almanya’ya göç edecekler merdiven altı girişimlere dikkat!
Kosova'daki tabur Türkiye'ye dönüyor! Kosova'daki tabur Türkiye'ye dönüyor!
Erkek arkadaşının evinde ölü bulundu! Yapılan incelemede ortaya çıktı, dikkat çeken detayErkek arkadaşının evinde ölü bulundu! Yapılan incelemede ortaya çıktı, dikkat çeken detay
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Isparta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.