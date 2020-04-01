Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte Isparta koronavirüslü hastası sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'daki koronavirüslü hasta sayısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı ve ilk defa hastaların il il dağılımını verdi. Doğal olarak şimdi insanlar yaşadıkları şehirde kaç koronavirüslü hasta var merak ediyorlar. Peki Isparta'da kaç koronavirüslü hasta var? İşte vaka sayısı listesinde 6. sırada yer alan Isparta'daki koronavirüslü hasta sayısı...

ISPARTA'DA KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 1 Nisan itibari ile Isparta'da koronavirüslü hasta sayısı 268.

ISPARTA'DAKİ CAN KAYBI

Yine Bakan kocanın açıkladığı verilere göre Isparta’das can kaybı bulunmuyor.

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