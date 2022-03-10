HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Isparta'da kontrolden çıkan TIR, 7 aracı hurdaya çevirdi! Annesini görünce sinir krizi geçirdi... Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Isparta'da kontrolden çıkan TIR, 7 aracı hurdaya çevirdi! Annesini görünce sinir krizi geçirdi... Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

10.03.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da kontrolden çıkan TIR, 7 araca çarptı. Kazada 11 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Annesini kaybeden kişinin sinir krizi geçirdiği görülürken, kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan Barış Aslan dehşet anlarını anlattı. Aslan, ''TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Çarpışma anı deprem gibi oldu. TIR herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik’’ diye konuştu.

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’in kullandığı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 7 araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4’ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı.

Hurdaya dönen S.Y. idaresindeki siyah aracın içindeki karı kocadan sürücü S. Y. yaralanırken eşi E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları enkaza dönmüş araçların içinden çıkararak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı.

Screenshot_23

''BENİ ALLAH KURTARDI''

Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan beyaz ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları anlattı: ''Biz kırmızı ışıkta 6-7 araç duruyorduk, artık TIR şoförü uyudu mu ne yaptı bilmiyoruz. TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin o esnada bir kadın orada öldü, siyah arabada bir tane çocuk da ağır yaralandı. Beni de hafif yaralı olarak Allah kurtardı, Allah korudu.

Screenshot_20

''DEPREM GİBİ OLDU, KAÇACAK YER YOKTU EZMESİNİ BEKLEDİK''

Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti. Bir anda tır araya birden girince herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik’’ diye konuştu. Kazayı duyar duymaz olay yerine sonradan gelen hayatını kaybeden kadının oğlu ise annesini cansız halde yatarken görünce sinir krizi geçirerek ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Screenshot_25

Kaza yerindeki incelemelerin ardından ekipler hayatını kaybeden kadını cenaze aracına yükleyerek hastane morguna kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza yerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Screenshot_15

Screenshot_24

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz kopya düzeneği! Her şeyi yakasına kurdurduAkılalmaz kopya düzeneği! Her şeyi yakasına kurdurdu
Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama Erdoğan'dan akaryakıttaki artışla ilgili açıklama
Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

Dev bankadan önemli tahmin: Ralli tersine dönecek

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

İngiliz askerler emirleri dinlemedi, Ukrayna'ya savaşmaya gitti

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Yok böyle bahane! İsrail'den flaş Zelenskiy kararı

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Antalya'daki tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı!

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Korkunç görüntüler! Ölüleri toplu mezara gömüyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.