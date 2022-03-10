Isparta'da kontrolden çıkan TIR, 7 aracı hurdaya çevirdi! Annesini görünce sinir krizi geçirdi... Kazazede dehşet anını böyle anlattı: Ezmesini bekledik

Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’in kullandığı tırın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 7 araca çarptı. Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4’ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı.

Hurdaya dönen S.Y. idaresindeki siyah aracın içindeki karı kocadan sürücü S. Y. yaralanırken eşi E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları enkaza dönmüş araçların içinden çıkararak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı.

''BENİ ALLAH KURTARDI''

Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan beyaz ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları anlattı: ''Biz kırmızı ışıkta 6-7 araç duruyorduk, artık TIR şoförü uyudu mu ne yaptı bilmiyoruz. TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı biz de birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin o esnada bir kadın orada öldü, siyah arabada bir tane çocuk da ağır yaralandı. Beni de hafif yaralı olarak Allah kurtardı, Allah korudu.

''DEPREM GİBİ OLDU, KAÇACAK YER YOKTU EZMESİNİ BEKLEDİK''

Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti. Bir anda tır araya birden girince herkesi biçti geçti, kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik’’ diye konuştu. Kazayı duyar duymaz olay yerine sonradan gelen hayatını kaybeden kadının oğlu ise annesini cansız halde yatarken görünce sinir krizi geçirerek ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza yerindeki incelemelerin ardından ekipler hayatını kaybeden kadını cenaze aracına yükleyerek hastane morguna kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza yerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

(İHA)

