Isparta’da korku dolu dakikalar! İtfaiye dar sokağa giremedi

Olay, saat 16.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi’ndeki 1005.Sokak’ta meydana geldi. Yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı 4 katlı binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle birlikte olay yerine İtfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dar olmasından dolayı yangının çıktığı apartmanın bulunduğu sokağa giremedi.

Çıkan yangında evdeki tüpün de patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Yangının çıktığı apartmanda yaşayanlar ise itfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle dışarı çıkarılabildi. Yangın söndürme çalışmalarında itfaiye ekipleri zor anlar yaşarken, camları kırılan apartman dairesinin parçaları da aşağı bölgede bulunan işletmelerde hasar oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınırken, dairede soğutma yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, olayla ilgili tahkikat başlatırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonunda netlik kazanacak.