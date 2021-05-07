Isparta’da korkunç cinayet! Anne ve babasını öldürdü, her şeyi detaylarıyla anlattı

Tutuklu sanık Ramazan Altın, ifadesinde eşiyle ayrıldıktan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya başladığını belirterek, olay günü babasının kendisini ekmek almaya gönderdiğini söyledi. Fırına gittiğini ancak ekmeğin olmaması üzerine Gökçay mevkiine kadar gittiğini ifade eden Altın, “Eve geldiğimde babam ekmeği geç getirdiğim için bana bağırmaya başladı. Bunun üzerine kendisiyle tartıştık. Emekli astsubay olan babam çocukluğumdan bu yana bana bağırırdı. Olay öncesi de bana saldırdı. Ben de mutfağa giderek ekmek bıçağı aldım. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

Olay, 23 Mayıs 2020 tarihinde Isparta Yayla Mahallesi 130. cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. Tartıştığı babası emekli astsubay Nizamettin Altın (79) ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher Altın’ı(71) bıçaklayarak öldüren Ramazan Altın, daha sonra polise giderek teslim oldu. Ramazan Altın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''OLAYA ANNEM DE DAHİL OLDU ONU DA BIÇAKLADIM''

Babasıyla kavga ettiği sırada annesinin de olaya dahil olduğunu kaydeden Ramazan Altın, “O anda annemi de bıçakladım ancak olayı hatırlamıyorum” diye konuştu. Ramazan Altın, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra 3-4 saat olayın şokunu yaşadığını ve daha sonra evden çıkarak polise gidip teslim olduğunu belirtti.

''KARDEŞİM ÇALIŞMADIĞI İÇİN BABAMLA TARTIŞIRDI''

İddianamede Ramazan Altın’ın kız kardeşi A.A.'nın ifadesine de başvuruldu. A.A. ifadesinde kardeşinin maddi olarak sıkıntılara girdiğini ve borçları yüzünden eşinden ayrıldığını söyledi. Babasının çalışmadığı için kardeşine kızdığını anlatan A.A., ikili arasında bu yüzden tartışmalar yaşandığını belirtti. A.A., “Kardeşimin yaşadığı sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozuldu” dedi.

Öte yandan iddianamede Ramazan Altın’ın yapılan sağlık kontrolünde cezai ehliyetinin yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

(İHA)

