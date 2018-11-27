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Isparta'da korkunç olay! Balkon demirlerine saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 14:20 | Son Güncelleme

Isparta’da temizliğin ardından açık unutulan 3’üncü kattaki balkon camından aşağı düşüp alt katın demir korkuluklarına saplanan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin kurtarılması sonrası sahibi gözyaşlarına hakim olamadı.

Isparta'da korkunç olay! Balkon demirlerine saplandı

Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Sakarya Apartmanı’nda Abdullah-Büşra Bahar çiftinin yaşadığı evdeki kedi, temizlik yapıldıktan açık unutulan 3’üncü kattaki balkon camından aşağı kayıp, alt kattaki demir korkuluklara saplandı. Sahipleri kediyi evin içinde ararken, bir süre sonra zile basan komşuları kedinin alt kattaki balkon demirine saplandığını haber verdi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

İTFAİYENİN YAPTIĞI OPERASYONLA KURTARILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kediyi bulunduğu yerden kurtarmayı başardı. Çevredekilerden korkan ve hırçınlaşan kedi, sakinleşmesi için bir süre kapalı şekilde bekletildi.

ıtfaıye

SAHİBİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kedisinin kurtarıldığını gördükten sonra sevinç gözyaşlarına boğulan kadını ise itfaiye ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Büşra Bahar, itfaiye ekibinin kediyi göstermesinin ardından güçlükle sakinleştirildi. Bahar, kafesteki kedisini severek ve konuşarak sevinç gözyaşı döktü. Bahar, kedisini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kurtarılan kediye ilk müdahale için Isparta Veteriner Müdürlüğüne bağlı nöbetçi ekip sevk edildi. Olay yerine gelen Veteriner Hekim, kediye yaptığı kontrolde, organlarında bir hasar bulunmadığını ve mahsur kaldığı demirin yalnızca deri kısmına hafif çapta zarar verdiğini tespit etti.

"PENCERE AÇIK KALINCA AŞAĞI KAYMIŞ"

Kedinin 2 yıldan bu yana kendilerinde olduğu belirten Abdullah Bahar, "Balkon temizlenmişti. Pencere açık kalmış. Pencere açık kalınca da kedimiz kayıp alt kattaki balkonun demirine saplanmış. Yan taraftaki öğrenci grubu zile basarak bize durumu haber verdiler. Biz de hemen Isparta Belediyesi İtfaiyesini aradık. Sağ olsunlar, hızlı bir şekilde geldiler. Tedavisini yaptıracağız, inşallah o da iyi olacak. Isparta Belediyesi İtfaiye ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.
Sahibine teslim edilen kedi, daha sonra gerekli tedavileri yapılmak üzere özel bir veteriner kliniğine götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta kedi itfiaye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok üzücü bir hadise, inşallah tekrarlanmaz, hem kedi hem de sahibine geçmiş olsun diliyorum.
GÜVENLİK İÇİN DAHA İNSANİ TEDBİRLER ALINMALI.GÜVENLİK KAMERASI V.S.ORADAN DÜŞEN BİR İNSAN,ALLAH KORUSUN BİR YAVRU DA OLABİLİRDİ.GÜVENLİK ALACAGIZ,BAHÇEMİZİ EVİMİZİ KORUYACAGIZ DİYE BAŞKA CANLILARIN, İNSAN OLUR,KUŞ OLUR,KEDİ OLUR VS HAYATINI TEHLİKEYE ATMAK İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞ..GÜVENLİK TEDBİRİ ALMAK ADINA BU TÜR UYGULAMALAR;DİKENLİ TEL DEMİR MIZRAK GİBİ YASA İLE ENĞELENMELİ..BU TÜR UYĞULAMA YAPANLARA YAPTIRIM UYGULANIP,BU UYGULAMALARIN SÖKÜLÜP ATILMASI SAĞLANMALIDIR.
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