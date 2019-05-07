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Isparta’da korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 06:08 | Son Güncelleme

Isparta’da sahur vakti sonrasında 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Isparta’da korkutan deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Isparta merkez ilçesinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde, saat 05.03’te meydana gelen deprem korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Depremin il merkezindeki tüm mahalleler, merkeze bağlı Deregüme - Aliköy - Yazısöğüt ve Küçük Hacılar köylerinde daha yoğun hissedildiği öğrenildi.

Depremde, şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. (İHA)

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ısparta deprem

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