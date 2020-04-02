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Isparta'da koronavirüs vaka sayısı neden fazla? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

268 koronavirüs vakası olan Isparta'da sayının neden bu kadar yüksek olduğuna dair açıklama yapan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, 268 koronavirüs vakasının 245’inin, yurt dışı dönüşü misafir edilen kişiler olduğunu açıkladı.

Isparta'da koronavirüs vaka sayısı neden fazla? Açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında yayınladığı 'Korona virüsün en çok görüldüğü iller' listesinde Isparta'daki vaka sayısı dikkat çekti. Isparta, nüfusu çok yoğun bir il olmamasına rağmen 268 pozitif vaka ile Türkiye genelinde 6. sırada yer aldı. Komşu il Burdur'un 2 vaka ile en az il olması dikkat çekti.

AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada Isparta'daki vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu merak konusu olurken, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel'den konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Özel, 268 pozitif vakanın 245’inin yurt dışından gelip Isparta'da misafir edilenler olduğunu aktardı.

AK Parti'li Özel, "Isparta, KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan yurt dışından dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımız. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Isparta'mız bu virüsle baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir" dedi.

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ısparta vaka sayısı ak parti koronavirüs

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