Isparta'da lüks araç taklalar atarak otobüs durağına daldı!

Edinilen bilgiye göre henüz sürücüsü belirlenemeyen 03 FK 007 plakalı lüks otomobil, saat 00.30 sıralarında sürücünün kontrolünden çıkarak önce yolun sağ tarafındaki trafik levhasına, ardından takla atarak halk otobüs durağına daldı. Lüks araç, ters vaziyette kaldığı durağı yerle bir etti.
Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde herhangi bir yaralı veya ilgiliye rastlayamadı.
Emniyet güçleri yaralı ve araç sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. (İHA)
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