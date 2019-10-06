HABER

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 07:17 | Son Güncelleme

Isparta’da meydana gelen motosiklet kazasında1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, İsmail Hakkı İnliceliler yönetimindeki motosiklet, Yayla Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde aydınlatma direğine çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Gülsüm Öcal ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Öcal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnliceliler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyorİstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta cenaze

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

Motosikletiyle aracına çarptı diye kurşun yağdırdı!

İstanbul'da silah sesleri! Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Yer: Haliç Köprüsü! Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.