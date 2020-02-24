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  4. Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli WhatsApp'ta kaçma planı yapmış

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli WhatsApp'ta kaçma planı yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Isparda'da kayıp lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ortadan kaybolmadan önce kendi aralarında kurdukları WhatsApp grubundan kaçma planları yaptıkları ortaya çıktı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı.

Kayıp kızların anneleri bu sabah ulusal televizyon kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİLER

Diğer yandan 3 liseli kızın Denizli'ye gittikleri tespit edildi. Canlı yayın programında kayıp kızların dün saat 15.00-16.00 sıralarında Denizli'de görüldüğü ve otostopla bir minibüse binerek Sarayköy'e gittikleri ihbarında bulunulduğu da dile getirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta kaçma planı Tuana Yıldız Gülizar Soy Buse Aydoğan

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