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Isparta'da şaşkına çeviren olay! Pandemide kızının evine giden kadın, adresini güncelleyince hayatının şokunu yaşadı

12.01.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, pandemi döneminde evinde olmadığı için tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamadı ve bu tebligatlara zamanında cevap veremedi. İtiraz edemediği için 500 bin TL borçlandırılan ve emekli maaşı dışındaki tüm mal varlığına haciz gelen kadının yaptığı gecikmiş itirazı da kabul görmedi. Yaşlı kadın, ’’Ben 72 yaşındayım, yetkililerden yardım bekliyorum, benim kimseye bir borcum yok’’ diyerek yardım çağrısında bulunuyor.

Isparta'da şaşkına çeviren olay! Pandemide kızının evine giden kadın, adresini güncelleyince hayatının şokunu yaşadı

2020 yılının Mart ayı Covid-19 salgını başlangıcı zamanında 65 yaş üstü olmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyan yaşlı kadın başka bir adreste ikamet eden kızının yanına taşındı. Bu süre zarfında yaklaşık bir sene boyunca sokağa çıkma yasakları sebebiyle dışarı çıkamayan ve ikametini değiştiremediğini belirten Ayşe Tunçbilek, eski adresine nereden ve kimden geldiğini bilmediği olmayan tebligatlara itiraz edemeyince zaman aşımı sebebiyle tam 500 bin TL borçlandırıldı.

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TÜM MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yaşlı kadının tüm mal varlığına haciz konuldu. Birçok tebligatın, adresini değiştirmesinden uzun zaman sonra eline geçtiğini söyleyen ve neye uğradığını şaşıran yaşlı kadın, avukatın yolunu tuttu. Avukat Yusuf Kenan Tuna tarafından incelenen tebligatların haciz tebligatları olduğu anlaşılması üzerine 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek avukatıyla birlikte hukuk mücadelesi başlattı.

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TANIMADIĞI KİŞİYE BORÇLANDIRILMIŞ

Olay hakkında bilgi veren Ayşe Tunçbilek’in avukatı Yusuf Kenan Tuna, "72 yaşındaki müvekkilim Ayşe Tunçbilek, 2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla 65 yaş üstü olduğu için 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasakları uygulanması sebebiyle kendi ikamet ettiği adresten farklı bir adreste oturan kızının yanına taşınmıştır. Yaklaşık bir sene boyunca hiçbir şekilde dışarı çıkmamıştır.

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ADRESİNİ GÜNCELLEYİNCE...

Bu arada müvekkilim sokağa çıkma yasaklarından dolayı mernis adresini güncelleyemediği için kendisine koranavirüs aşısı sırası geldiğinde aşısını olduktan sonra mernis adresini güncellemiştir. Adresini güncelledikten sonra bu yeni adresine birçok tebligatın geldiğini görmüş ve sonra hukuk büromuza başvurmuştur. Biz bu tebligatları incelediğimizde bunun İcra İflas Kanununun 89. Maddesinde düzenlenen haciz ihbarnameleri olduğunu fark ettik. Müvekkilimiz olan 72 yaşındaki Ayşe teyzenin kendisinin hiçbir şekilde tanımadığı ve haberdar olmadığı bir kişiye 500 bin TL borçlandırıldığını fark ettik. Biz burada gecikmiş itiraz yaptık, hukuki süreci başlattık fakat ne yazık ki yerel mahkemede olumlu sonuç alamadık. Şu an istinaf mahkemesinde hukuki sürecimiz devam etmektedir’’ diye konuştu.

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''HER ŞEYİME HACİZ KONDU''

Neler yaşadığını anlatan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, "1950 doğumluyum, Isparta Çünür’deki evimde oturuyordum. Korona virüsten dolayı kızım evine götürdü, aşı oluncaya kadar kızımın evinde durdum. Aşı olduktan sonra bir sürü tebligat geldi, ben bunları tanımıyorum, bilmiyorum, hiçbir alakam yok. Beni 500 bin TL borçlandırmışlar. Avukata verdim, mahkemeye gittik hepsini söyledim bunların. Ben emekli bir insanım ticaretle bir ilgim yok, emeklilik maaşım hariç her şeyime haciz kondu. Benim bunlarla hiçbir ilgim yok tanımam, görmem, bilmem. Senedim yok sepetim yok, hiçbir yerde bir imzam bile yok. Mahkemeye de gittik hiçbir netice çıkmadı’’ şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Isparta
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