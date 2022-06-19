Isparta'da silahlı kavga! Gece kulübü çalışanı hayatını kaybetti

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan İran uyruklu Babak Paseban, tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Paseban'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna konuldu.
Olayda ağır yaralanan A.P'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bayram Akış, 13 Haziran'da kavga ettiği gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş etmiş, olayda 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı. Şüpheli Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
(AA)
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