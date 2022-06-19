HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'da silahlı kavga! Gece kulübü çalışanı hayatını kaybetti

Isparta'da silahlı kavga! Gece kulübü çalışanı hayatını kaybetti

19.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çalıştığı gece kulübünde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan İran uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da silahlı kavga! Gece kulübü çalışanı hayatını kaybetti

Gül Petek Sanayi Sitesi'nde gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan İran uyruklu Babak Paseban, tedavi gördüğü Isparta Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Paseban'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna konuldu.

Olayda ağır yaralanan A.P'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bayram Akış, 13 Haziran'da kavga ettiği gece kulübü çalışanlarına tüfekle ateş etmiş, olayda 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı. Şüpheli Akış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...
Üzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimiÜzerinden kimlik çıkmadı! Antalya'da iğrenç olay, vatandaşlardan linç girişimi
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

Otobüs bilet fiyatları iki ayda yüzde 65 zamlandı

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

İstanbul'da sır olay! Kalplerinden vurulmuş halde bulundular

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Sınıra ilerleyen askeri konvoy olay oldu: Saldıracaklar...

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Gaspçı çift suçüstü yakalandı!

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda sürpriz gelişme!

İlginizi Çekebilir

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.