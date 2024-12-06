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  4. Isparta'da şoke eden olay! Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi yaktı

Isparta'da şoke eden olay! Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi yaktı

06.12.2024 18:48
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Isparta'da eşi ile tartışan şahıs çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevler yükseldiğini fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangında evde ciddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Isparta'da şoke eden olay! Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi yaktı

Isparta'da yaşayan Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi.

EVDE CİDDİ HASAR OLUŞTU!

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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8 AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Isparta eşi
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