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Isparta'da şüpheli ölüm! 20 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni evinde bulundu

25.02.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da, 20 yaşındaki Merve Başkal'ın cansız bedeni, yalnız yaşadığı evinde bulundu. Genç kızın 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otobüs sonrası belli olacak.

Isparta'da şüpheli ölüm! 20 yaşındaki Merve'nin cansız bedeni evinde bulundu

Isparta'da, yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybettiği belirtilen Merve Başkal'ın şüpheli ölümü, otopsi sonrası aydınlanacak...

Olay, dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dairedeki kötü koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Apartmana itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı uzun süre açılmayınca ekipler, pencereden eve girdi. Ekipler, içeride hareketsiz yatan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başkal'ın 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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Isparta
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