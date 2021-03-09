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  4. Isparta’da TIR ile çarpışan motosikletli ölümden döndü! O anlar saniye saniye görüntülendi

Isparta’da TIR ile çarpışan motosikletli ölümden döndü! O anlar saniye saniye görüntülendi

09.03.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Isparta’da TIR ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Modernevler Mahallesi 142 Cadde ile 161 Cadde'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi.

Mehmet D. idaresindeki TIR ile Bekir S. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak, yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekir S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı kavşakta bekleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla araçların hareket ettiği, bu sırada motosiklet sürücünün tali yoldan anayola girdiği ve TIR'la çarpıştığı görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların motosiklet sürücünün yardımına koşması da yine görüntülerde yer alıyor.

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trafik kazası Isparta

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