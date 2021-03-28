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Isparta'da yük asansörü düştü: Yaralı işçiler var

28.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da, bir iş yerinde arızalanan ve yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yük asansöründeki 2 kişi yaralandı.

Isparta'da yük asansörü düştü: Yaralı işçiler var

Olay, saat 18.30 sıralarında Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan kozmetik ürünleri satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi.

3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

İbrahim Kaçar ve Fatih Önder, iş yerinin alt katına inen yük asansörüne bindi. Bu sırada yük asansörü henüz bilinmeyen nedenle düştü. Yaklaşık 3 metreden düşen yük asansöründe bulunan Kaçar ve Önder yaralandı.

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YARIM SAAT ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Kaçar, kendi imkanlarıyla kurtulurken, Fatih Önder ise yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı. Hastaneye götürülen Kaçar ve Önder’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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