Isparta'daki elektrik kesintilerinde son durum! Bakan Dönmez'den çalışmalarla ilgili açıklama

Isparta'da yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar geldi. Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti. Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ISPARTA'DA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.

Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, "Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz." diye konuştu.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK"

Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız."

Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN'DEN AÇIKLAMA

Kentte 3 Şubat'ta 9 saat boyunca etkili olan kar, metrekareye 90 kilograma yakın yağış getirdi. Enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle kent merkezi ve çevre ilçelerde elektrik kesintisi yaşandı. Yağış sonrası 3 bin 200 cadde ve sokak, belediye ekiplerince temizlendi. Bugün itibarıyla ulaşımla ilgili sorunlar giderildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de konuyla ilgili açıklama yaptı.

"KOPAN TELLERİN TAMİRATI YAPILIYOR"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, perşembe günü 9 saatlik yağışta kentin yoğun kar altında kaldığını belirterek "O günden beri elektrik hatlarımızda bazı sıkıntılar yaşadık. Şu anda 4'üncü günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere. Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı. Dışardan gelen hatlar tamir edildi, ancak şehir içindeki mahalleler arasında yoğun kar yağışından dolayı kopan tellerin bakımları, tamiratları yapılıyor. Akşama tamamı tamir edilerek elektrik, her eve verilecek. Sokak aralarında trafikle alakalı sıkıntımız yok. 3 bin 200 caddedeki, sokaktaki tüm arterler trafiğe açık" diye konuştu. Başdeğirmen, donarak ölüm iddiaları ile ilgili de "Evinde doğal gazını yakamayan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına taşıdık. Böyle bir olay kesinlikle yoktur" dedi.;

'DONARAK ÖLDÜ' HABERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan Ramazan Nazlı'nın (70) dün evinde ölü bulunmasıyla ilgili Isparta Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada, şöyle denildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Yalvaç ilçemiz Görgü Cami Mahallesindeki ikametinde ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir. İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu, ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir."

"30 SANİYEDE YERLE BİR OLDU"

Kar nedeniyle ilçe merkezinde halı saha ile kapalı pazar yeri de yıkıldı. Çatısı çöken kapalı semt pazarının ağır demir iskeleti altında kalan 20'nin üzerinde otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından hasar tespiti sürüyor. Çatının bağlantı yerlerinin zayıf yapıldığı ve zemin desteklerinin olmaması nedeniyle yıkıldığı öne sürüldü. Kent merkezinde yaşayan İsa Apaydın, yoğun kar yağışı yaşandığını ve uzun yıllardır böyle bir karla karşılaşmadıklarını söyledi. Yağışla birlikte yolların kapandığını, ağaçların kar kalınlığına dayanamayarak yıkıldığını gördüğünü belirten Apaydın "Vatandaşlar da kar nedeniyle araçlarını korumak için kapalı çarşamba pazarının içine park etti. Pazarın çatısı da karın ağırlığını kaldıramayınca birden çöktü. 20'nin üzerinde araç var. Çok şükür can kaybı yok" dedi. Pazarın bulunduğu sokakta oturduğunu anlatan ve yıkılma anını gördüğünü belirten Furkan Yıldız ise "Bir anda çatırdama sesi duydum. 30 saniyede yerle bir oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık" diye konuştu.

"BU KADAR GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİK"

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mehmet İpekçi de kar nedeniyle mağdur olduklarını anlattı. 5-6 saat süresince yoğun kardan elektriklerin kesildiğini belirten İpekçi "4 gündür gerçek anlamda sıkıntılar yaşadık. Allah’tan kar ve yağmur istemiştik ama bir anda bu kadar geleceğini tahmin etmemiştik. Pazar yerlerimiz çöktü, halı sahalar çöktü. Elektrik verilmeyen iş yerlerimiz var. Sıkıntı çektik ama bunu el birliği ile aşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN KADIN PERSONELE 5 GÜN TATİL

Bu arada Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan kadın personelin 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verildi. Yapılan açıklamada, "7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile kreşlerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 0-6 yaş çocuğu olan bayan personellerin 7 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. (AA/DHA)

