HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina süresi dolan ve test sonucu negatif çıkan umreciler memleketlerine dönüyor

Karantina süresi dolan ve test sonucu negatif çıkan umreciler memleketlerine dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

Isparta’da karantina sürecini tamamlayan ve son test sonuçları negatif çıkan 293 umreci memleketlerine gönderildi. Eskişehir'de de karantinadaki 254 kişiden testi negatif çıkanlar, kendilerini bekleyen aileleri ile birlikte evlerine döndü.

Suudi Arabistan’daki umre ibadetinden dönenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda 14 gün süreyle gözetim altında tutuldu. Isparta’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu’na getirilen umrecilerin karantina süresi 30 Mart itibariyle doldu.

293 NEGATİF TEST SONUCU

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında kesin vaka olarak tedavi edilip iyileşenlerin yurda değil direkt evlerine gönderilmesine, kesin vakalar ile aynı odada kalanların hastaneye yatış tarihinden itibaren 14 gün boyunca yurtta karantinalarına devam edilmesine ve Sağlık Bakanlığı kararı gereği yurttaki tüm umrecilere korona virüs testi yapılmasına karar verilmişti. Toplam 586 kişinden karantina süresi dolan ve yapılan son testleri de negatif çıkan 293 kişi bugün KYK yurdundan taburcu edildi.

İLK KAFİLE KONYA'DA

Karantina süresini dolduran ve sonucu negatif çıkan 293 kişilik ilk kafile Konya’ya gidecek. Yurt önüne kafileyi taşımak üzere yaklaşık 10 otobüs geldi. Özel kıyafet giyen görevliler umrecileri yurttan alarak Konya’ya ulaştıracak. Umreciler çıkış işlemleri kapsamında form dolduruyor.

Yurttan ayrılan umreciler, karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek il yönetimine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiler.

ESKİŞEHİR'DE DE UMRECİLER KARNTİNADAN ÇIKTI

Eskişehir’de de umreden döndükten sonra karantina altına alınan vatandaşlar, 14 günlük sürenin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Umreden dönüşlerinin ardından Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu’nda 14 gün karantinaya alınan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından evlerine gönderilmeye başlandı. Karantinaya alınan 254 kişiden testi negatif çıkanlar, kendilerini bekleyen aileleri ile birlikte evlerine döndü.

Karantinadan ilk ayrılan vatandaşlar arasında bulunan Çanakçı ailesinden Osman Çanakçı, “14 gün güzel geçti. Çok şükür sağlığımız yerinde. Sıkıntı yok. Rahattık. Güzel baktılar bize. Odada bekledik. Yapacak başka bir şey yok. Haberlere baktık, namaz kıldık ve dua ettik. Devletimiz çok güzel yardım etti, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Aziz ve Şükran Turhan çifti ise, “İyiydi. Çok rahat geçti. Devletimiz bize iyi baktı. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Dört dörtlük bir yaşantımız vardı. Hiç canımız sıkılmadı” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbulİmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
1/
Anahtar Kelimeler:
ısparta koronavirüs umre

En Çok Okunan Haberler

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Vaka sayısı 24 saatte 63 bin arttı! Ölü sayısı pik yaptı

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Survivor'da kavga çıktı! O isim diskalifiye oldu

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Avustralya televizyonundan Türkiye yorumu: Durum endişe verici

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Bakanlık duyurdu! Kamuya 6 bin 219 ilave atama

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu! Havadan görüntülendi

Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik'ten koronavirüs uyarısı!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Çelik'ten koronavirüs uyarısı!

Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Göreve giden polisler kaza yaptı: 3 yaralı

Halit Akçatepe kimdir? Halit Akçepe vefatının 3. yılında anılıyor

Halit Akçepe vefatının 3. yılında anılıyor

PTT önünde kadınlar sıra yüzünden tartıştı

Hem uyarıları dinlemediler, hem de tartıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.