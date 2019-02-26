Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda araç kumandası görünümlü hassas terazi ele geçirildi

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yalvaç'ta sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda K.K. ve S.G.E. yakalanırken, şüphelilerin belirlenen adreslerdeki evlerinde yapılan aramada 19.8 gram metamfetamin maddesi, araç kumandası görünümlü 2 hassas terazi, çok sayıda aparat yapmada kullanılan malzemeler ve kilitli poşetler ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. (DHA)

