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  4. Isparta'dan kahreden görüntü! 150 hayvanı telef oldu, arkalarından böyle gözyaşı döktü

Isparta'dan kahreden görüntü! 150 hayvanı telef oldu, arkalarından böyle gözyaşı döktü

01.04.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çalıların temizlenmesi amacıyla ateş yakılan ağılın sahibi Hasan Yavuz'un 150 küçükbaş hayvanı telef oldu. Hayvanlarının ardından gözyaşı döken Yavuz, ''Eşim, pislikleri yakarken, alev aldı. Burası naylon çadırdı, kurtaramadım. Hayvanları otladıktan sonra ağıla getirip 5 dakika önce kapattım. 200 küçükbaş hayvanım vardı. 150 hayvanım gitti. Kurtarabildiğimizi kurtardık'' dedi.

Isparta'dan kahreden görüntü! 150 hayvanı telef oldu, arkalarından böyle gözyaşı döktü

Isparta merkeze bağlı Yazısöğüt köyü mevkisi Keresteciler Sitesi yakınında Durkadın ile Hasan Yavuz çiftine ait ağılda yangın çıktı. Durkadın Yavuz'un çalı temizliği amacıyla yaktığı ateşten çıkan yangında, alevler kısa sürede ağılı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yapılan kontrollerde, ağıldaki 200 hayvandan 150'sinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirlendi.

'NAYLON ÇADIRDI, KURTARAMADIM'

Durkadın - Hasan Yavuz çifti, yangın sonrası gözyaşı döktü. Hasan Yavuz, "Eşim, pislikleri yakarken, alev aldı. Burası naylon çadırdı, kurtaramadım. Hayvanları otladıktan sonra ağıla getirip 5 dakika önce kapattım. 200 küçükbaş hayvanım vardı. 150 hayvanım gitti. Kurtarabildiğimizi kurtardık" dedi.

Yangın sonrası kurtarılan hayvanlar başka bir ağıla aktarıldı, yaralı hayvanlar ise tedaviye alındı.

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(DHA)

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