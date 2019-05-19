HABER

Isparta gülü ve gül suyuyla fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 23:09 | Son Güncelleme

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü serpildi

Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü serpildi.

Isparta Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı çerçevesinde, ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi, belediye binası önünde toplandı.

Etkinliğe katılanlar, mehter eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüdü. Yürüyüş esnasında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü ile 1 ton gül suyu serpildi.

Ramazan Sokağı'nda sona eren yürüyüşün ardından Başkal ve Canan Bayram konser verdi.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
Tokat'ta 'Atabarı' ve 'Fener Alayı' etkinliğiTokat'ta 'Atabarı' ve 'Fener Alayı' etkinliği
Porsuk Çayı’nda ‘fener alayı’Porsuk Çayı’nda ‘fener alayı’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
19 mayıs fener alayı Gül Gül Suyu ısparta Isparta Belediyesi yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Korkutan açıklamalar peş peşe geldi! 'Savaşa hazırız'

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Köprüde feci kaza! Otomobilden savrulan kadın...

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.