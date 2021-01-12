Isparta için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bugün Isparta’da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Isparta ilinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (50-74km/sa) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (75-88km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.

