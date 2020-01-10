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  4. Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Isparta Şehir Hastanesi’ açıklaması

Isparta İl Sağlık Müdürlüğünden ‘Isparta Şehir Hastanesi’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1’inin hayatını kaybetmesi sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “08.01.2019 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesinde 2 odada toplam 24 hastamıza sedasyon eşliğinde endoskopi yapılmıştır.

Isparta Şehir Hastanesi’nde endoskopi için verilen ilaç sonrasında yoğun bakıma alınan 6 hastadan 1’inin hayatını kaybetmesi sonucu olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.
Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “08.01.2019 tarihinde Isparta Şehir Hastanesi endoskopi ünitesinde 2 odada toplam 24 hastamıza sedasyon eşliğinde endoskopi yapılmıştır. Uygulanan endoskopi işlemi esnasında hastalarımızdan 6’sı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılmış; bir hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef yaşamını yitirmiştir. Diğer 5 hastamızın tedavisi devam etmektedir ve genel durumları iyidir. Sağlık Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen idari süreçte Bakanlığımız tarafından bir müfettiş görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütmektedir. Olayda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, olayın bütün yönleriyle Müdürlüğümüz ve Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliğimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmekte olduğunu ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini hatırlatırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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