Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağaoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.

Ünsal Ağaoğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

