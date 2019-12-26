HABER
  4. Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:45 | Son Güncelleme

Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağaoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.

Ünsal Ağaoğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar varCenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var
TEM’de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandıTEM’de aracından inen sürücüsün ölümüne neden olan tır şoförü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA fotoğraf oylaması ısparta Jandarma komutan Ünsal Ağaoğlu

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı'ndan 'Türkiye'den askeri yardım' açıklaması

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

'Asker gönderme' açıklamasının ardından Rusya'dan ilk tepki

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da kritik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika: F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza!

Taksim-Kabataş hattında seferler yapılamıyor!

Güvenlik Soruşturması

Güvenlik Soruşturması

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı!

Rabia Naz'ın otopsi raporu TBMM'ye ulaştı! Ölüm nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.