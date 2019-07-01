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Isparta Kara Havacılık Okulu’ndaki yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığında yapımı devam eden inşaatta nedeni belirlenemeyen yangın çıktı.

Isparta’daki Kara Havacılık Okul Komutanlığında yapımı devam eden inşaatta nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Henüz inşaat halinde ve boş olduğu öğrenilen binalarda çıkan yangın yaklaşık 1 saat içerisinde söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında Isparta’nın Keçiborlu ilçesi sınırlarında kalan Kara Havacılık Okul Komutanlığı bünyesinde bulunan inşaat halindeki binalarda meydana geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde okul alanı içerisinde inşaat halindeki bir binanın çatı kısmında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü alevler ve büyük duman bulutu sardı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte bölgeye Keçiborlu, Isparta il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının büyümesini engellemek üzere, bölgedeki çalışmalara helikopterle havadan su sıkma ve söndürme desteği de verildi. Can kaybı bulunmadığı öğrenilen yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ardından durum normale döndü.
Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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