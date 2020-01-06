Isparta karla mücadele ediyor

Isparta’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı sabaha karşı yerini kara bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan kentte vatandaşlar, güne kar yağışıyla ‘Merhaba’ dedi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı yollarda sabahın erken saatlerinde meydana gelen aksamalar kısa sürede giderilirken, 2 üniversitenin merkez yerleşkelerinde yapılacak olan final sınavları da bir buçuk saat ertelendi. Şehir merkezinde lise ve dengi eğitimde herhangi bir aksaklık yaşanmazken, Isparta’nın 8 ilçesindeki lise ve dengi okulda, yağışın durumuna göre eğitime 1 gün süre ile ara verildi. 8 ilçede eğitime kar engeli

Kentte, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta’nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Kentte, Uluborlu - Eğirdir - Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı belirtildi. Isparta’nın Sütçüler ilçe merkezinde kar tatili olmadığı belirtilirken, ilçeye bağlı Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Merkezdeki üniversitelilere saat ayarı, ilçelerdeki bazı okullara erteleme

Diğer yandan, kar yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar nedeniyle, kentteki 2 üniversitede yapılacak olan final sınavlarında saat ertelemesi önlemi alındı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) resmi internet sitelerinden tarafından yapılan duyuruda, bugün yapılacak olan final sınavlarının bir buçuk saat ileri alındığı açıklandı. Üniversitelerin internet sitelerinden “Önemli Bilgilendirme: ‘Sınav Saatleri Değişikliği’ başlığıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

"İlimizde etkin olan yoğun kar yağışı ve toplu taşımada yaşanan aksaklık sebebiyle 6 Ocak Pazartesi günü (bugün) yapılacak tüm sınavların merkez için 1,5 saat sonra yapılması suretiyle ertelenmesine karar verilmiştir. İlçe okulları için ise öğrenciler kendi okullarının idaresi tarafından (Web Sayfalarından) bilgilendirilecektir”.

Üniversitelerin bazı ilçelerdeki fakülte ve meslek yüksekokullarında bugün yapılacak olan sınavlar yarına ertelenirken, bazı ilçelerde ise ertelemenin söz konusu olmadığı belirtildi.

32 iş makinesi ve 500 yaya personelle kar mücadelesi

Isparta’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla Isparta Belediyesi Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında harekete geçti. Kar yağışının başlamasıyla birlikte belediye ekipleri öncelikli olarak otobüs güzergâhları, okul önleri ve hastane önlerinde karla mücadele çalışmalarına başladı. Isparta Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde her hangi bir kapalı yol bulunmazken çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı 500 yaya personel ve 32 iş makinesi ile devam ediyor. Şehir içi yollar tümüyle temizlendi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, bu kapsamda yaya olarak kaldırımlardaki karları temizledi. Yine kar yağışıyla birlikte 32 iş makinesiyle caddelerde yol açma ve tuzlama ile solüsyon çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Isparta Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde herhangi bir kapalı yol bulunmazken, ana arterler açık tutuluyor ve ara sokaklarda da karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı 3 gün boyunca ara ara devam edecek

Meteorolojiden alınan bilgiler kapsamında ise Isparta’da 3 gün boyunca kar yağışının görüleceği öğrenilirken, Isparta Belediyesi de Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında bu süreçte 12’şer saat vardiyalı olarak 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürecek.

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