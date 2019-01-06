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Isparta merkez ve 3 ilçesinde eğitime kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 22:41 | Son Güncelleme

 ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

ISPARTA, (DHA)- ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini açıkladı.
Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime yarın ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime yarın ara verildiği açıklandı.

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