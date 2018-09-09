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Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 17:42 | Son Güncelleme

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

Isparta merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, ardışık arama yaptıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddiasıyla 5 teğmen, 5 astsubay ve daha önce ihraç edilen 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FETÖ/PDY gözaltı ısparta mahrem asker TEM

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