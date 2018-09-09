Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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