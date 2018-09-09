HABER

Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

PARTNERArapça için çok çalışmam gerektiArapça için çok çalışmam gerekti
Adana'ya şehit ateşi düştüAdana'ya şehit ateşi düştü
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldıKırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Giresun'da korkutan yaratan hortum! Cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var

Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.