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Isparta merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

Isparta merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Isparta merkezli 10 ilde örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si teğmen, 3'ü astsubay, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şubesi ekipleri Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlemiş, ardışık arama yaptıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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