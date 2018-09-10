Isparta merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 2'si öğretmen 10 kadın gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Mardin, Sivas, Ankara, Erzurum ve Denizli'de FETÖ/PDY'nin 'kadın yapılanması'na yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 kadından 2'si öğretmen olmak üzere 10'u gözaltına alındı. Şüpheliler, Isparta'ya getirilirken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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