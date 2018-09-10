Isparta merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Isparta merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Mardin, Sivas, Ankara, Erzurum ve Denizli'de FETÖ/PDY'nin Isparta kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 2'si öğretmen 10 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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