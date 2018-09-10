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Isparta merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:16 | Son Güncelleme

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

Isparta merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Mardin, Sivas, Ankara, Erzurum ve Denizli'de FETÖ/PDY'nin Isparta kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 2'si öğretmen 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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