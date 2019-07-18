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Isparta polisinden yaya geçidi nöbeti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 14:00 | Son Güncelleme

Isparta’da ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında yaya geçitlerinde sürücülerin yol verip vermediklerini denetleyen polis, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı.

Isparta’da ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında yaya geçitlerinde sürücülerin yol verip vermediklerini denetleyen polis, kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdırdı. Ekiplerin kamera ile kayıt altına alarak, ihbarlı kontrol yaptığı çalışma kapsamında yaklaşık 1 saatte ihlal yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığınca bu yıl hayata geçirilen ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ projesi kapsamında, trafikte yaya bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetim çalışması yaptı.
Kentin farklı noktalarında ve farklı zaman dilimlerinde uygulamalar yapan ekipler, yaya geçidi bulunan bölgelerde yayalara yol vermeyen sürücüleri kamera ile kayıt altına alarak, ihbarlı kontrolle ihlal yapanlara ceza yağdırdı.
Isparta Şehir Hastanesi karşısında bulunan 104. Cadde üzerinde konuşlanan sivil trafik ekipleri, yaya geçidi tabelasının yanında adeta nöbete geçerek, kurala uymayanları telsiz ile ileri noktada bekleyen resmi ekiplere bildirdi.
Araç önünde bulunan polis kamerası ile de kayıt altına alınan denetim çalışması çerçevesinde, yaklaşık 1 saatlik dilimde kural ihlali yaparak, yayaya yol vermeyen 9 sürücüye 488’er TL’den, toplam 4 bin 392 lira idari para cezası uyguladı.
Kurala uymayarak, denetime takılan bazı sürücüler yaya geçidini görmediğini savunurken, bazıları da şehrin yabancısı olduğunu öne sürdü.
Ekipler, kuralların tüm Türkiye’de geçerli olduğunu anımsatarak, sürücülere trafikte yaya geçidi bulunan noktalarda yaya önceliği olduğu bilgisini paylaştı.

“Cezadan çok bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım”
Kendisinin de Antalya’da turizm sektöründe çalışan bir sürücü olduğunu dile getiren yayalardan biri, sürücülerin kendilerine yol vermesinin çok güzel bir durum olduğunu, kendisinin de sürücü olduğu zamanlarda bunu yaptığını belirtti.
Yayalardan Necati Çoban ise, “Sürücülerin yayalara yol vermesi gerekiyor. Ben kendim de şoförüm, mecbur yayaya yol vermemiz lazım. Kurallara göre zaten yayaya yol vermek zorundayız ama kural olmasa bile bunu yapmamız lazım zaten. Biz, sürücüyken yayaya yol veriyoruz, herkes versin, bunun ülkemizde düzenli bir şekilde devam etmesini isteriz. Bu ihlalin cezası da var ama cezadan çok bunu alışkanlık haline getirmemiz lazım” dedi.

“Isparta’da bu uygulamanın emniyet anlamında çok iyi ve detaylı yönetildiğini düşünüyorum”
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin yayalar açısından çok güzel bir uygulama olduğunu, ancak yaya ve sürücülerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Erkan Kür ise, “Isparta’da bu uygulamanın emniyet anlamında çok iyi ve detaylı yönetildiğini düşünüyorum. Trafik Şubenin çalışmalarıyla özellikle, sık sık bu uygulamalarla karşı karşıyayız diyebilirim. Gönül ister ki, bu konuda Avrupa’daki gibi yayaların ve sürücülerin de daha fazla hassasiyet göstermesini isteriz. Ama bu tür uygulamalar hem yayayı hem de bizleri daha kurallara uyabilir hale getirmek amacında uygun diye düşünüyorum. Yeterince bilinçli olmadığımız için kendi adıma da özeleştiri yapıyorum. Bu durum uygulana uygulana, gelecek nesillere aktara aktara daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Bu çalışma, ilkokul seviyesinden başlayıp, eğitimlerle doğru ve düzgün şekilde aktarılırsa, bir üst seviyeye ulaşacağını ve gelecek nesillerin kurallara daha fazla dikkat edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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