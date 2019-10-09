Isparta polisinden zehir tacirlerine darbe: 22 gözaltı

Isparta’da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin engellemesi adına çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerinin, 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 3 parça halinde 6.04 gram eroin maddesi, 4 parça halinde 97.54 gram metamfetamin maddesi, 7 adet extacy hap, 62 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsıztabanca ile ona ait 31 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu kullanımında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından yakalanan şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ile ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

6 kişi tutuklandı

Isparta Adliyesi’ne sevk edildikten sonra hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan yazılı bilgilendirmede, “Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz, vatandaşlarımızın da desteğiyle, kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

