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Isparta Sağlık İl Müdürlüğü: "Şehir Hastanesi’ne başvuran hastada Korona Virüsüne rastlanılmadı"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

Isparta’da dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medya hesapları üzerinde dolaşan ve bir süre sonra çok sayıda kullanıcının etkisi altına girdiği “Isparta Şehir Hastanesi’nde Korona Virüsü Tehlikesi” iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklık getirildi.İl Müdürlüğü, söz konusu hastada virüs tespit edilmediğini açıkladı.Kentte, özellikle sosyal medyada gündeme getirilen ve ardından hızla yayılan Korona Virüsü iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

Isparta Sağlık İl Müdürlüğü: "Şehir Hastanesi’ne başvuran hastada Korona Virüsüne rastlanılmadı"

Isparta’da dün akşam saatlerinden itibaren sosyal medya hesapları üzerinde dolaşan ve bir süre sonra çok sayıda kullanıcının etkisi altına girdiği “Isparta Şehir Hastanesi’nde Korona Virüsü Tehlikesi” iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklık getirildi.İl Müdürlüğü, söz konusu hastada virüs tespit edilmediğini açıkladı.
Kentte, özellikle sosyal medyada gündeme getirilen ve ardından hızla yayılan Korona Virüsü iddialarına İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklama ile son noktayı koydu. Sosyal medyada dolaşan paylaşımların kaynak gösterilerek yapılan haberlerin ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Şehir Hastanesi’ne başvuran 2019-nCoV olası vaka S.A.’nın tahlilleri Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarı’nda incelenmiş olup; 2019-nCoV virüsüne rastlanmamıştır. Hastanın gerekli tıbbi tedavileri yapılmış olup taburcu edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Isparta Sağlık İl Müdürlüğü:

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