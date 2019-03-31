Isparta seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday?

30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden 5 yıl sonra bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk yerel seçim olarak tarihe geçti. 2019 yerel seçimleri seçim sonrasında da sürpriz bir durum yaşanmadığı taktirde Türkiye daha önce olmadığı kadar uzun bir süreyi seçimsiz geçirecek. Her seçim gibi 2019 yerel seçimleri de pek çok tartışmaya sahne oldu.

Isparta ve Türkiye’nin diğer tüm illerinde son yılların en çekişmeli ve en tartışmalı seçimlerinden biri için seçmenler sandığa gittiler. Kimileri sandığa gitmeden çok önce kime veya hangi partiye oy vereceğine belirlemişken kimileri ancak sandık başına gelince karar verdiler. Bazı illerde seçim sonuçları sandıklar açılmadan büyük oranda tahmin edilebiliyorken bazı illerde ise seçim öncesi kimse kesin şu kazanacak diyemiyordu. Nitekim bu seçim sonuçları da öncekiler gibi çokça tartışılacaktır.

Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere seçmenler partilerin kimi belediye başkan adayı olarak tanıtacağını merakla beklediler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi pek çok büyük şehirde adayların açıklanma süreci yakından takip edildi.

İttifaklar Devri

Cumhurbaşkanı seçimi ile seçim sistemine giren ittifaklar 2019 yerel seçim sürecine de damga vurdu. Hiç şüphesiz 2019 seçim sonuçları ittifakların etkisi olmadan konuşulamaz. 2019 yerel seçimlerinde iki ittifak kuruldu: Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet ittifakı. Bu ittifaklar doğrultusunda partiler aralarında anlaşarak bazı illerde aday çıkartmayıp ittifakın diğer partisinin adayını destekleme kararı aldılar.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim akşamı ve seçimin ertesi günü Türkiye genelinde il il hangi belediyeyi hangi partinin adayı kazanmış kamuoyunda belli oluyor ve adaylarda zaferlerini ilan ediyor. Ancak kesin sonuçların ilan edilmesi öyle hemen gerçekleşmiyor.

YSK öncelikle oyların salt çoğunluğuna göre seçimden 1 hafta sonra resmi sonuçları ilan ediyor. Bunun üzerine itiraz süreci başlıyor. Partiler açıklanan resmi sonuçlara itirazlarını yapıyorlar. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Nihayetinde yaklaşık bir 3 haftalık süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanıyor.