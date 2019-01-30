Isparta Şehir Hastanesi’nde akupunktur ile ilaçsız tedavi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kısa süre önce kurulan ve alternatif tıp yöntemlerinin kullanıldığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi’nde, 5 bin yıllık geçmişe sahip akupunktur tedavi yöntemi ile farklı özelliklere sahip birçok rahatsızlık tedavi ediliyor. Normalde özel klinik ve merkezlerde uygulanan ve tamamen ilaçsız bir tedaviyi içeren yöntem çerçevesinde alerjik, analjezik ve akut olarak tabir edilen birçok rahatsızlık devam eden seanslarla tedavi ediliyor.

Sağlık Bakanlığı güvencesi ile Isparta Şehir Hastanesi’nde hayata geçirilen tedavi yöntemi kapsamında, çağın hastalığı depresyon, stres, sebebi bilinmeyen ağrılar ile kilo vermeden sigara bırakmaya kadar birçok rahatsızlığın sona erdirilmesi adına bu yöntem uygulanabiliyor. Demirbaş: “Çin Tıbbı kapsamındaki 5 bin yıllık geçmişi var”

Hastanede yapılan çalışmaları İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne anlatan Isparta Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, “Bu tedavi, Çin Tıbbı kapsamındaki 5 bin yıllık geçmişi olan alternatif tıp yöntemlerine dahildir. Akapunktur’un Dünya Sağlık Örgütü listesinde çok geniş bir perspektifi vardır. 80 kadar hastalıkta bu tedavi uygulanır ve fayda görüldüğü bilinmektedir” dedi.

“Hastamız çok şiddetli baş ağrıları çekiyordu, 5’inci seansımızda gayet iyi gidiyoruz”

Kendilerine migren ve ciddi baş ağrısı şikayetiyle gelen sağlık çalışanı bir hastada akupunktur ile tedavi yöntemi uyguladıklarını kaydeden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, “Hastamızda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitemizde uygulamakta olduğumuz akupunktur tedavisi uyguladık. Hastamızda, akapunkturda 5’inci seansımızı yapıyoruz. Hastamız bize migren ve baş ağrıları şikayetiyle gelmişti. Hastamız artık sosyal hayatını etkileyecek şekilde çok şiddetli baş ağrıları çekiyordu. Beşinci seansımızda gayet başarılı gidiyoruz. Akapunktur’un endikasyon listesinde olan baş ağrısı ve özellikle migren tipi baş ağrısına da uygulamaktayız. Tedavimizde gayet başarılı gitmekteyiz” diye konuştu. “Akupunktur, kilo vermeden, depresyon, sigara bırakma ve daha birçok hastalığa kadar fayda sağlıyor”

“Akla gelebilecek birçok hastalıkta akupunkturun faydası var” diyerek sözlerini sürdüren Demirbaş şöyle devam etti; “Akupunkturda fayda görme şekli biraz farklıdır. Örneğin bir şeker hastası, bu tedaviden faydalanabilir ama bu hastalığının tamamen kalkması ve sona ermesi demek değildir. Bir şeker hastasına yaptığımız tedavide, ilaçlarla birlikte bu hastalığı daha regüle ve daha düzenli halde gider. Bu tedavide genelde analjezi noktasında ağrıların dindirilmesi konusunda çok ciddi fayda görüyoruz. Hastamızda migrenle beraber alerji sıkıntımız da vardı. İlk etapta tedavi sırasında yaptığımız iğnelemelerle beraber kızarıklık gibi durumlar oluşuyordu. Biz, baş ağrısı tedavisi ile beraber alerji tedavisini de uyguladık. Bu noktada da ciddi faydalar gördük.

Alerjik hastalıklar ve immün sistemi ilgilendiren rahatsızlıklar konusunda da çok faydalıyız. Kas - iskelet sisteminin tüm ağrı tedavilerinde endikasyonumuz vardır. Fasyal paralizi, yüz felci gibi hastalıklarda, özellikle ilk 6 ayda çok ciddi faydalar görmekteyiz. Yine obezite tedavisi, kilo verme ve bölgesel kilo vermede, akapunktur ve elektro akupunktur olarak çok etkiliyiz. Sigara bırakmaya ciddi faydaları gözükmekte. Kronik hastalıkların dışında, akut hastalıklarda da fayda görmekteyiz. Üst solunum yolu hastalığı, şiddetli öksürük, hapşuruk, hıçkırık gibi hastalıklarda da o an uygulandığında, ciddi fayda görme ve rahatlama sağlıyoruz. Beraberinde çağımızın hastalığı olan depresyonda da çok etkiliyiz. Depresyon tedavisinde, özellikle 3 ve 4.seanstan sonra duygu ve anksiyete durumlarında çok ciddi toparlamalar yaşıyoruz. Çok ciddi bir endikasyon listesi var.”