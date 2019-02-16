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Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Isparta Şehir Hastanesi’nde kısa süre önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi’nde uygulanan kupa ve hacamat tedavisinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Dr.İzzet Demirbaş, “Sağlığını düşünen, gerçekten tek derdi sağlığı ve şifa bulmak olanlar, yetkili ve ehil kişilere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ehil hekimlere gelsinler, kupa ve hacamat yatırsınlar.

Isparta Şehir Hastanesi’nde kısa süre önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi’nde uygulanan kupa ve hacamat tedavisinin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Dr.İzzet Demirbaş, “Sağlığını düşünen, gerçekten tek derdi sağlığı ve şifa bulmak olanlar, yetkili ve ehil kişilere, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ehil hekimlere gelsinler, kupa ve hacamat yatırsınlar. Biz, dışarıda bu işlemlerin yapılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz, hastane ortamında bu işlemlerin yapılması çok daha fazla fayda sağlayacaktır” dedi. Demirbaş, ehil olmayan kişiler ve steril olmayan ortamlarda yapılacak bu tedavinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Demirbaş: “Dünya Sağlık Örgütü’nün, kupa ve hacamatı uygun gördüğü hastalık listesi oldukça geniş”
Hastanede uzmanlar tarafından uygulanan kupa ve hacamat tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Isparta Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi Sorumlusu Dr.İzzet Demirbaş, “Dünya Sağlık Örgütü’nün endikasyon listesi (uygun gördüğü hastalık listesi) oldukça geniş. Hastamız için geçmeyen kronik sırt ağrıları için uygulama yapıyoruz. Kupa ve hacamat, genelde sırt

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi

Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve hacamat tedavisi dönemi
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