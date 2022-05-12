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Isparta Ticaret Borsası

12.05.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, granny smith elmanın kilogramı ortalama 12,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Granny smith)Kg12,93TTSElma (Scarlet)Kg11,69TTSElma (Sanayi tipi)Kg4,32TTSElma (Sanayi tipi)Kg3,50MTSSalyangozKg2,16MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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