Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüLahanaKg10,20MTSPırasaKg6,2MTSTaze soğan (yeşil) Kg10,20MTSBrokoliKg12,25MTS

Semiz otuKg17,01TTSEnginar Kg61,23MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz