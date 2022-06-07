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Isparta Ticaret Borsası

07.06.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, lahananın kilogramı ortalama 10,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüLahanaKg10,20MTSPırasaKg6,2MTSTaze soğan (yeşil) Kg10,20MTSBrokoliKg12,25MTS
Semiz otuKg17,01TTSEnginar Kg61,23MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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