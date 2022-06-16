YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

16.06.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada mısırın kilogramı ortalama 5 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, mısırın kilogramı ortalama 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüMısırKg5,00TTSAspirKg6,00TTSİnek sütüLt7,50MTSBiberKg7,75MTS
ElmaKg7,50TTSKirazKg63,00MTSBuğday (Yemlik)Kg5,32TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Isparta’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Mersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdiMersin'de kontrolü yitirilen araç markete girdi
Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandıManisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı

Isparta Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:03
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:08
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Günü kurtaran sen olacaksın! Günlük burç yorumları

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.