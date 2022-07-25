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Isparta Ticaret Borsası

25.07.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50MTSBadem (iç)Kg105,00MTSYünKg3,50TTSDanaKg95,00TTS
ArpaKg6,80MTSBuğdayKg7,50TTSNohutKg19,60TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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