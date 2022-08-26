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Isparta Ticaret Borsası

26.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,45 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,45MTSEt (Karkas dana) Kg98,70TTSHaşhaş tohumuKg35,00TTSDana Kg100,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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